Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел четвертое поражение подряд

Первую свою победу 55-й номер рейтинга в 2023 году одержал лишь в конце февраля, а накануне казахстанский спортсмен покинул турнир в Барселоне уже по итогам первого раунда. Следить за выступлениями Бублика на грядущих соревнованиях удобнее всего прямо с мобильного устройства, для этого достаточно фонбет кз скачать на андроид по актуальной ссылке с портала Bookmaker Ratings.

После череды неудач в феврале-марте Бублик решил заявиться на турнир в американском городе Финикс, который относится к серии Челленджер. В матчах с не самыми сильными оппонентами казахстанский теннисист смог дойти до четвертьфинала, где в упорной борьбе проиграл немцу Штруффу.

На двух следующих соревнованиях Александр неизменно проигрывал в первом раунде. В Майами Бублик уступил местному спортсмену Волфу, а в Монте-Карло представителю Германии Звереву. Неудачная серия 55-й ракетки продолжилась на турнире в Барселоне.

В первом круге Александру противостоял финн Эмил Руусувуори, занимающий 40-ю позицию в рейтинге ATP. Борьбы в этом поединке не было от слова совсем, в первом сете представитель Казахстана не выиграл ни одного гейма, а во второй партии смог лишь ненадолго продлить свое выступление. Как итог – поражение со счетом 0:2 и вылет после стартового раунда. Неудачная серия Бублика составляет уже четыре матча кряду.