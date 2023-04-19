Ян Непомнящий выиграл 7-ю партию матча за титул чемпиона мира

Седьмая партия чемпионата мира по шахматам в Астане завершена в пользу российского гроссмейстера. 32-летний игрок Ян Непомнящий обыграл китайского шахматиста Дина Лижэня. Партия за титул чемпиона мира завершилась на 37-м ходу счетом 4:3. Следующая партия матча состоится 20 апреля. Согласно регламенту турнира, всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира может стать шахматист, набравший 7,5 очков. Отметим, борьба за мировое первенство по шахматам, стартовавшая в столице Казахстана 7 апреля, продлится до 1 мая.