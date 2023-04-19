Выставку об историческом наследии Султана Бейбарса представили в Астане

Экспозицию об истории становления архитектуры в годы правления Султана Бейбарса представили в Астане. Уникальные образцы летописи страны собраны из фондов Национального архива и Нацмузея страны. Часть материалов, отмечают организаторы, привезена из Египта, а другую составляют документы и архивные данные из личного фонда известного ученого-арабиста Кайрата Саки.

Асия Айтенова, сотрудник национального архива РК:

- В данной экспозиции представлены документы, хранящиеся в фондах Национального архива, в фонде номер 83. Эти документы были привезены в 2004-2006 годах по программе «Мадени мура» – культурное наследие. Эти документы привезены из архивов зарубежных стран, касающиеся истории нашего государства, в данном случае документы, касающиеся истории правления Султана Бейбарса.

Всего на выставке представили более 20 архивных и свыше 20 фотодокументов. Они свидетельствуют о том, что в годы правления Султана Бейбарса развивались вместе с архитектурой наука, образование, культура и литература. А в крупных городах возводились мечети и медресе, дворцы, а также торговые площади.

Гулим Идирисова, гость выставки:

- Исследования, ранее опубликованные письменные свидетельства, фотоснимки - все это представлено зрителю здесь, в стенах Национального музея. Мы очень надеемся, что благодаря выставке, посетители, по-новому, смогут взглянуть на нашу национальную историю.

К слову, знаменательную дату – 800-летие великого выходца из кипчакской степи и основателя династии мамлюков в Египте будут праздновать в обеих странах – Египте и Казахстане целый год. Планируется проведение ряда мероприятий.