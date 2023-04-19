Женская сборная Казахстана по шахматам проиграла сборной мира

Женская сборная Казахстана проиграла в матче чемпионата мира по шахматам сборной мира. Игра соперниц завершилась со счетом 55-77 в двух дисциплинах. К слову, впервые в мире в Астане прошел турнир, где отечественные шахматистки с одной стороны противостояли зарубежным с другой. Сам матч прошел в неклассическим формате. И если в рапиде казахстанские шахматистки сравняли счет, то в блице уступили соперницам. Призовой фонд матча составил 50 тысяч долларов.

Гульмира Даулетова, гроссмейстер, капитан казахстанской женской сборной по шахматам:

- Мы проиграли, но несмотря на это, наши девочки получили колоссальный опыт – они сыграли с лучшими гроссмейстерами мира. Наши спортсменки все талантливы. Впереди нас ждет участие в чемпионате Азии среди женщин и мужчин в Алматы. У нас есть все шансы на победу, которая может дать путевку на чемпионат мира.