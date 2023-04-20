Образовательный проект о внедрении шахмат в школьную программу представили в Астане

Казахстанский образовательный проект, предусматривающий внедрение шахмат в школьную программу, представили в столице. К слову, в нашей республике в качестве факультатива предмет «Шахматы» внедрен в ряде школ. Ожидается, что в будущем проект запустят и в других образовательных учреждениях республики.

В стране, вместе с тем, активно разрабатывают методики обучения, изучают опыт других стран и обучают педагогов. Об этом говорили в ходе международной конференции в Астане с участием представителей ФИДЕ, международных гроссмейстеров и специалистов в области образования. Зарубежные гости дали высокую оценку образовательному проекту, отметив, что наша страна имеет большой потенциал в развитии шахматного спорта. Тому подверждение – проведение здесь мирового первенства.

Дана Рейзниеце-Озола, Заместитель Председателя Правления Международной шахматной федерации FIDE, Латвия:

– Нам очень важно показать, что есть разные виды образовательных шахмат, где обучают детей не только самой игре, но и выращивают будущих чемпионов по шахматам, пользуются шахматами, как игрой для того, чтобы детей обучать математике, программированию, языку, физическому спорту и другим предметам. То есть шахматы могут стать эффективным средством в руках учителя для их работы.

Владимир Барский, автор учебников по шахматам, журналист, тренер по шахматам, Россия:

- Наша программа довольно обширная и включает в себя подготовку учителей, проведение турниров для детей в школах. Это имеется ввиду развитие школьных шахмат. Это развивает у детей интеллект, то есть дети учатся думать, а потом поступать правильно, отвечать за свои поступки, потому что в шахматах что очень важно! Это игра по правилам. Есть достаточно строгие правила – дети их изучают, а потом они в своей жизни тоже учатся жить по правилам.