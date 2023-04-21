Институт сертификации внедрят в Казахстане. В специальных центрах граждане смогут повышать и подтверждать свою квалификацию. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты. Проходить сертификацию будут три категории граждан – безработные по направлению, за счет работодателя и самостоятельно. В основном эта услуга коснется специалистов из сферы услуг – мастеров салонов, сантехников, электриков и прочих. А вот пройти сертификацию и подтвердить свою квалификацию не смогут учителя, медики и госслужащие, а также те специальности, где требуется профессиональный диплом о высшем образовании.

Что касается смежных профессий, то решение по ним будут принимать отраслевые советы по профквалификациям. Их создадут в рамках законопроекта на базе каждого госоргана. Отметим, получить сертификат казахстанцы уже смогут со следующего года.