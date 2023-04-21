226 комфортных школ откроют в РК в 2024 году

401 комфортабельную школу построят в Казахстане для устранения проблемы с аварийными школами и трехсменным обучением. 226 из них введут в эксплуатацию до конца 2024 года. Оставшиеся запустят к концу 2025 года. Об этом сообщило руководство Минпросвещения в Мажилисе.

Там прошло расширенное собрание фракции партии Amanat. Участники встречи обсудили вопросы реализации Нацпроекта «Комфортная школа». На эти цели, отметили в Мажилисе, на 2023-2025 годы предусмотрено 2,6 трлн тенге. Средства выделят из республиканского бюджета и Нацфонда. На строительные работы из них планируют направить порядка 1 трлн 360 млн тенге. Осваивать средства будут поэтапно. Кроме того, на содержание школ предусмотрено 200 млрд тенге. К слову, компания, утверждённая ответственной за реализацию этого проекта, обещает построить школы качественно и в срок.

Маулен Айманбетов, Председатель Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»:

- Отличие комфортной школы от общеобразовательной заключается в том, что 6% показателя технического оснащения будет увеличено до 20%, спортивных залов будет больше, очень много робототехников и так далее. Много разницы. Даже от Бинома разница есть, поэтому все зависит от того, какую мы школу хотим для наших детей. Мы ее спроектируем, проведем государственную экспертизу, согласно проектно-сметной документации. Вот это наша задача.