Вопрос обеспечения казахстанцев углем в зимний период рассмотрели в Правительстве РК

Вопрос обеспечения казахстанцев углем в зимний период. Этот вопрос рассмотрели в Правительстве, где заявили о необходимости проработки прозрачного рыночного механизма реализации топлива. По словам Премьер-министра Алихана Смаилова, применять в отопительный сезон нужно современные цифровые решения. Это наведет порядок в торговле, распределит равномерно уголь среди потребителей и избавит от необоснованного повышения цен.

Также члены кабинета министров обсудили разработку перспективных газовых и газоконденсатных месторождений, меры по обеспечению производственных предприятий топливом и развитие ЖД - инфраструктуры для перевозок сырья.