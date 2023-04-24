Архивные документы об истории Казахстана найдены в Индии

Исторические сведения о судьбах трех тысяч казахов, перекочевавших через Гималаи в Индию, представили в Астане. Это копии 29 личных дел соотечественников, состоящие из 3700 страниц. Ценные образцы были обнаружены казахстанскими учеными в ходе их экспедиции в Индию в прошлом году.

Жандос Болдыков, Директор Национального центра рукописей и редких книг:

- Документы содержат полную информацию об именах этих людей, количестве скота, языке, культуре, которой они следовали . Известно, что перекочевавшие люди получили хорошую поддержку в Индии. Им была оказана медицинская и финансовая помощь.

Согласно найденным архивам, в 1941 году на территорию Индии прибыло 3039 казахов с 4 тысячами голов лошадей, 3 тысячами голов верблюдов и 20 тысячами голов овец. Также в документах имеются сведения о погибших переселенцах и падшем в результате их длительного путешествия скота. Информация хранилась в Нацархиве страны.

Жади Шакенулы, член Союза писателей РК:

- Около полутора тысяч человек погибли, измученные различными болезнями. В 1951 году в Индию прибыла вторая волна казахов-переселенцев. Они все позже перебрались в Турцию. И в прошлом году казахская диаспора в Турции отметила 70 лет. Этому событию посвящен документальный фильм. Я с детства слышал эти истории и решил лично преодолеть этот путь - с Алтая до Анадолы. Я написал на эту тему роман «Қаралы көш».

По словам учёных, их исследования в архивах Индии продолжатся и в следующем году. Отметим, в рамках реализации проекта «Архив-2025» подобные научные экспедиции прошли в 10 странах. По их итогам обнаружили около 7 тысяч ценных исторических документов.