ХХXIІ сессия АНК состоится в Астане

«Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие». Под такой повесткой в Астане в предстоящие два дня - 26-27 апреля пройдет ХХXIІ сессия Ассамблеи Народа Казахстана. Ожидается, что на ней затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера. В работе мероприятия примут участие более тысячи человек, в том числе – члены Парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, религиозных объединений, представители дипкорпуса, НПО, АНК и этнокультурных объединений страны, научной и творческой интеллигенции, а также казахстанские и зарубежные СМИ. В первый день запланированы дискуссионные площадки с участием делегатов Сессии и широкого круга экспертов. Во второй день ожидается проведение Пленарной сессии с участием Главы государства.