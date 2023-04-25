Чемпионат мира по робототехнике: школьники РК завоевали три награды

Сразу три награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате мира по робототехнике в США. Конкурс прошёл в Хюстоне, в нем приняли участие 36 тысяч детей из 110 стран. Честь нашей страны защищали около 50 юных изобретателей. Награду за высокий энтузиазм, дух сотрудничества и взаимоуважение в младшей возрастной категории от 6 до 10 лет получили алматинские школьники. Их проект судьи признали одним из лучших среди всех представленных инновационных проектов и технических разработок.

Другая команда ребят создала высокопрочного и эффективного робота со способностью выполнения сложных задач. За это они получили не менее высокую технаграду в средней возрастной категории от 10 до 16 лет.

Третьей высокой судейской награды в старшей возрастной категории от 12 до 18 лет удостоилась другая команда школьников из Алматы. Напомним, состав сборной был сформирован на центрально-азиатских играх FIRST Central Asia, прошедших при поддержке Минкультуры и спорта страны.