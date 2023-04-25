Ирина Круш высказалась о развитии казахстанской школы шахмат

Шахматы способствуют развитию мышления и повышению интеллекта у детей. Положительную оценку инициативе введения этого предмета в образовательную программу Казахстана дала американский гроссмейстер Ирина Круш. В эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly она поделилась своим мнением о развитии казахстанской школы шахмат.

По ее словам, успехи известных отечественных спортсменок на мировой арене служат мотивацией для подрастающего поколения и побуждают многих юных игроков к развитию профессиональных навыков в этом спорте. Кроме того, американская гостья подчеркнула, что сегодня шахматисты нуждаются в поддержке, прежде всего, – финансовой.

Казахстан в этом деле, по мнению Ирины Круш, сделал многое. Государство не только готовит квалифицированных специалистов на высоком уровне, но и оказывает поддержку игрокам на международных матчах. Все это, безусловно, выводит нашу страну в лидеры на мировой шахматной карте.

Ирина Круш, американская шахматистка, гроссмейстер:

- Казахстан не был в центре внимания женских шахмат 20 лет назад. Сравнительно недавно Вы заявили о себе на весь мир. Теперь, когда вы отправляетесь на Всемирную шахматную олимпиаду, вы можете посмотреть на состав команд. Казахстан действительно является одним из фаворитов на победу, потому что у вас есть Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Динара Садуакасова. Они, несомненно, лидируют в женских шахматах. Я думаю, очень важно развивать в Казахстане стимул играть в шахматы. И я знаю, что женщины-игроки в Казахстане получают финансовую поддержку от государства, и это имеет большое значение.