Казахстан сможет осуществлять прямые полёты в США к 2025 году

Федеральное управление гражданской авиации США намерено провести аудит отечественной авиации в следующем году. В случае, если нашей стране удастся подтвердить категорию 1, Казахстан сможет осуществлять прямые полёты в Штаты к 2025 году. Об этом сообщил глава Авиационной Администрации Казахстана Каталин Раду.

В эксклюзивном интервью нашему телеканалу он отметил, что сегодня авиационная отрасль республики пребывает в активном периоде своего развития. И в будущем она имеет все перспективы стать лидером в Центральноазиатском регионе.

Каталин Раду, Генеральный директор авиационной администрации Казахстана:

- В последние несколько лет мы проходили аттестацию ИКАО, получив очень неплохие результаты по безопасности полетов, авиационной безопасности. Вместе с тем мы также проводим совместную работу с Еврокомиссией и Организацией EASA. Это европейская организация по обеспечению безопасности полетов. С ней мы заключили меморандум о техническом сотрудничестве. Техэксперты, а также специалисты будут оказывать нам всю необходимую техническую поддержку для того, чтобы мы улучшали свои показатели работы. Также мы ведем сейчас работу с агентством по безопасности полетов США - агентство FAA и EASA.

К слову, в прошлом году пассажиропоток авиакомпаний Казахстана вырос почти на четверть. Они перевезли за год более 1 миллиона человек. Рост в сравнении с 2021 годом составил 17%. Чтобы поддержать этот тренд, в прошлом году в стране были закуплены новые воздушные суда. Работа по обновлению отечественного авиапарка продолжится и в ближайшие годы.

Каталин Раду, Генеральный директор авиационной администрации Казахстана:

- После пандемии набирает силу тренд приобретения новых воздушных судов. За последний год было зарегистрировано 120 воздушных судов, из них 20 – это новые воздушные суда, которые были приобретены двумя казахстанскими авиакомпаниями. Со стороны Авиационной Администрации мы обеспечиваем необходимое количество ресурсов - персонал для того, чтобы обслужить именно растущую авиационную отрасль в Казахстане, также обеспечить надлежащее обслуживание всех пассажиров, которых перевозят авиакомпании.