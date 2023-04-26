Оцифровано свыше 50 образцов музыкально-фольклорного искусства СКО

Свыше 50 образцов музыкально-фольклорного искусства Северно-Казахстанской области впервые оцифровали и переложили на ноты. В записи композиций приняли участие народные артисты. Эти и другие ценные артефакты ученые собрали в ходе экспедиции по региону. Результаты исследований вошли в отдельную книгу. В ней авторы опубликовали информацию о направлениях проводимой в рамках экспедиции работы по трем районам региона. Также в труд вошли отсортированные по жанровым особенностям элементы ценного наследия казахского народа и сведения о 20 наследниках, хранящих их.

Ардаби Маулет, руководитель отдела института научных исследований культурного наследия НМ РК:

- Область духовно-культурного наследия нашего народа обширна. Это не только музыка и песни. Здесь и музыкальный фольклор, и устное литературное творчество. Молодежь сегодня мало знакома с такими жанрами музыкально-фольклорного искусства, как жоқтау, сыңсу, жарапазан, қара өлең, бақсы сарындары. Чтобы исправить ситуацию, нами была проведена масштабная работа. В рамках экспедиции мы объездили три района области и собрали ценные артефакты, оригинальные музыкальные реликвии. В будущем планируем провести подобную работу по всей стране, собрать огромный пласт духовного наследия страны, чтобы передавать его из поколения в поколение. Это только начало.