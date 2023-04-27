Чемпионат мира по шахматам: Ян Непомнящий проиграл Лижэню в двенадцатой партии матча

12 партия матча за звание чемпиона мира по шахматам закончилась победой китайского игрока Дина Лижэня. Его соперник российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение на 38-ходу игры. Таким образом, счет в матче сравнялся - 6:6. Следующая 13 партия состоится сегодня – 27 апреля.

Всего же в матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Если же по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай‑брейк, состоящий из 4 партий.

Напомним, Чемпионат мира по классическим шахматам стартовал в столице Казахстана 7 апреля и завершится 1 мая.