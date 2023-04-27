Сервис 2GIS запустят на казахском языке

Сервис 2GIS теперь на казахском. По информации компании, электронный путеводитель в тестовом режиме запускает карты и справочник организаций на государственном языке. Таким образом, можно найти магазины, аптеки, заведения общепита, учреждения культуры, достопримечательности и другие места.

Справочные данные и карты переведены в 41 городе и 1245 населённых пунктах республики. Пока на казахский язык переведены только меню, разделы и кнопки. Работа над остальными данными продолжается. В ближайших планах, помимо улучшения поиска — перевод личного кабинета компаний, раздела c ответами на технические вопросы о сервисе. Тестовая версия на казахском доступна как на сайте, так и в мобильном приложении.