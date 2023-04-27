К. Токаев выступил на открытии XXXII сессии АНК

Ассамблея народа Казахстана обрела новые инструменты парламентского представительства. Это полностью соответствует передовой международной практике. Об этом на открытии 32-й сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня этот институт обеспечивает основы нашей государственности. Говоря о единстве казахстанского народа, Президент подчеркнул, что всех прославленных за рубежом соотечественников сегодня называют казахами, независимо от их этнической принадлежности. По мнению Казахстанского лидера, так и должно быть. А мир и согласие должны восприниматься, как государственная идеология.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

- Наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями. И это еще одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности. Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации. Мы все – одна семья, и это не громкие слова, а наша привычная реальность.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что каждому казахстанцу необходимо прикладывать все усилия для укрепления единства. Этому непоколебимому принципу граждане должны быть верны. Благодаря признанию и уважению именно этой ценности, народ Казахстана живёт в мире.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

- Каждый гражданин должен тесно связывать свое будущее с Казахстаном. Только так мы сможем сохранить единство государства. Никто не должен подвергаться дискриминации из-за его этнической, языковой или религиозной принадлежности. В обществе не допускается разделение по такому положению. Для нас всех Казахстан - это общий дом.

Президент отметил, что в Казахстане сформирован особый уклад жизни, где традиции разных культур сливаются воедино и представляют общенациональную идентичность.

Танзила Хашиева, Член Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах»:

- То, что сегодня было сказано, – это веяние и требование времени. Все те цели и задачи, которые были поставлены сегодня на Ассамблее Народа Казахстана, – это требование времени, требование современности. Понравилось новое видение нашей казахстанской идентичности, то, в каком контексте сегодня озвучено. Я думаю, что нашей молодежи, для современных наших сограждан это будет очень полезно и здорово.

К. Токаев вручил награды за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества

Заслуги наших соотечественников и всех тех, кто вносит особый вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества в нашей стране, не остались незамеченными Главой государства. Представителям диаспор Президент вручил ордена «Құрмет», «Достық»- 2-й степени, медаль «Шапағат», а также отметил нескольких граждан личной благодарностью.