В Казахстане построят школы за счет средств коррупционеров

72 новые школы возведут в Казахстане за счет изъятых у коррупционеров средств. На эти цели из Фонда поддержки инфраструктуры образования направят более 106 млрд тенге. К слову, таких денег в фонд, созданный по поручению Главы государства, уже поступило свыше 121 млрд тенге. Заявки регионов были рассмотрены Республиканской бюджетной комиссией. Она также одобрила выделение средств на завершение строительства 69 школ на 85 тысяч ученических мест в размере 94 млрд тенге. Еще более 12 млрд планируют выделить на возведение трех новых объектов образования. Отметим, тему качественного среднего образования затронул в прошлом году в своем Послании Касым-Жомарт Токаев. Он поручил создать комфортные условия для обучения школьников.

Динара Алимова, пресс-секретарь Премьер-министра РК:

- Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление Правительства, в котором закреплен механизм передачи денежных средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами на строительство школ. С таким поручением выступил Глава государства в своем Послании народу Казахстана в сентябре прошлого года. Для этих целей создан фонд поддержки инфраструктуры образования. Дополнительное финансирование поможет в решении проблем трехсменного обучения аварийных школ и нехватки ученических мест.