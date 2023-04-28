Количество постановок по пьесам отечественных авторов увеличат в театрах Казахстана

В Казахстане станет больше постановок по пьесам отечественных авторов. Количество спектаклей планируют довести до 600 в год. Работа будет проводится в рамках Концепции развития культурной политики страны. К слову, увеличивать постановки будут поэтапно. Например, в этом году в театрах покажут 245 постановок. А это на 62 больше, чем в прошлом.

Стоит отметить, концепция предусматривает и открытие театральных трупп для детей инклюзивной группы, организацию онлайн-показов спектаклей для лиц с особыми потребностями, строительство новых театров и дальнейшую реализацию мер господдержки молодых талантов.

Молдир Ондасынова, Главный эксперт Управления Комитета Министерства культуры и спорта РК:

- Развитие театрального искусства Казахстана – одна из главных наших задач на ближайшие несколько лет. Театр должен быть доступен как можно большему числу наших граждан. Речь идет не только о зрителях, но и о молодых талантливых драматургах. Без новых авторов развития быть не может, поэтому наше Министерство уделяет особое внимание их поиску.