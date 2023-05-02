Всех казахстанцев обеспечат питьевой водой до конца 2025 года

Обеспечить всех казахстанцев чистой питьевой водой до конца 2025 года намерены в республике. Сейчас этот показатель составляет 98% в городах и 94% - в селах. Без полноценного доступа к живительной влаге остаются более 600 тысяч человек в стране. В особенности нехватку воды ощущают на себе жители отдаленных сел. Для удовлетворения их потребностей в этом году намерены реализовать 267 проектов на 113 млрд тенге. В результате, водоснабжение получат более чем 96% сельского населения.

Тем временем дефицит воды ощущают и жители некоторых районов городов республики. Им до конца года на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из госбюджета выделено 167 млрд тенге. На них реализуют 135 проектов, отметил на заседании Правительства глава мининдустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

Марат Карабаев, Министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

- Из 89 городов стопроцентным охватом фильтрованным водоснабжением обеспечены 64 города. В рамках поэтапного плана остальные 25 городов будут полностью обеспечены водоснабжением до конца 2025 года. На сегодня всего по стране насчитывается 6295 сел, из которых имеют доступ к услугам водоснабжения 4900. Решение вопроса питьевой воды оставшихся 1395 сел планируется до конца 2025 года.