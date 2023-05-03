Более 6 тысяч этнических казахов получили статус кандаса в 2023 году

Cвыше 6 тысяч этнических казахов вернулись на историческую родину и получили статус кандаса с начала года. По данным минтруда и соцзащиты населения республики, свыше половины из них - выходцы из Узбекистана. Остальные прибыли из Китая, России, Туркменистана, Монголии и других государств. Переселенцы обосновались в основном в Алматинской, Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Большая часть кандасов – а именно 70 процентов -трудоспособного возраста. Почти все имеют высшее, средне специальное либо среднее образование.