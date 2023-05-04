Отечественный мультфильм «Бесік жыры» стал лучшим на фестивале в Испании

Еще одна награда в копилке казахстанских аниматоров. Отечественный короткометражный мультфильм «Бесік жыры» стал лучшим на престижном фестивале в Испании. Всего на Madfa Madrid Film Awards-2023 были представлены полторы тысячи картин со всего мира. Как отметил глава минкультуры и спорта республики, завоевание Гран-при на международном конкурсе еще раз свидетельствует об успешном развитии отечественной анимационной индустрии.

Асхат Оралов, Министр культуры и спорта РК:

- Министерство культуры и спорта планирует до 2030 года увеличить долю казахстанских фильмов в общем прокате, в том числе анимационных фильмов до 35%. Для этого ежегодно будет создаваться не менее 10 анимационных проектов. В прошлом году впервые в стране было создано творческое объединение «Казаханимация». Организация будет совершенствовать мастерство отечественных специалистов по анимации и оказывать поддержку в создании анимационных проектов.

Отметим, анимационный фильм «Бесік жыры» позволяет современным подросткам познакомиться с древними верованиями народа. Картина повествует о молодой семье, в которой заболевает ребенок. Приглашенный шаман-баксы проигрывает в схватке с темными силами, и тогда отчаявшаяся мать молит великую Умай ана о помощи. Богиня материнства и семейного очага появляется в юрте и защищает семью от зла.