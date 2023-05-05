Ветераны ВОВ получат материальную помощь в Казахстане

Ветераны Великой Отечественной войны в Казахстане в честь празднования 78-летия Победы получат не менее полутора миллиона тенге каждый. По данным минтруда и соцзащиты населения республики, сейчас в стране проживает 222 непосредственных участника ВОВ, а также свыше 60 тысяч тружеников тыла.

Напомним, из Казахстана на фронт было призвано более 1 млн 200 тыс. человек, создано свыше 20 стрелковых дивизий и других формирований. За боевые заслуги сотням тысяч казахстанцев были вручены медали и ордена, около пятисот человек стали Героями Советского Союза, а четверо - дважды получали эту награду.

110 наших соотечественников были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй, призванный из республики, отдал свою жизнь за Победу. Всего погибли в боях, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тыс. человек.