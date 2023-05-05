Подготовку к проведению V Всемирных игр кочевников начали в РК

В Казахстане начата подготовка к проведению V Всемирных игр кочевников. Масштабные состязания пройдут в стране с 8 по 15 сентября 2024 года. По информации пресс-службы премьер-министра республики, в мультиспортивных соревнованиях планируется участие команд со всего мира, в том числе и из тех, которые традиционно не являлись кочевыми. Игры пройдут по таким казахским национальным видам спорта, как қазақ күресі, көкпар, құсбегілік, асық ату, аударыспақ, тоғызқұмалақ, а также и другим, культивируемым в зарубежных государствах, но имеющим единые корни.