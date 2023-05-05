Книгу «Герои великой степи» презентовали в Астане

«Герои великой степи» - книгу под таким названием презентовали в Астане. Она посвящена ветеранам Великой отечественной войны и тем, кто защищает общественный порядок и стоит на страже безопасности граждан. Справочно-энциклопедический сборник вышел в свет по инициативе Казахстанского объединения ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии. Главная цель издания, отмечают организаторы, - отдать дань уважения героям-соотечественникам и рассказать подрастающему поколению об их подвигах.

Марат Ахметжанов, Министр МВД РК:

- Это яркий пример для подрастающего поколения. Благодаря подвигу наших героев, мы обрели независимость, стали суверенным государством. От своего имени, а также от имени коллег я хочу отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, народным героям и поблагодарить тот коллектив, который создал эту книгу.