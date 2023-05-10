Мажилис принял закон касательно служителей католической церкви

Католическим священнослужителям упростили порядок получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане. Они смогут не подтверждать платёжеспособность. Ранее религиозные деятели, прибывшие на длительный срок для служения в церкви, должны были иметь на банковском счете не менее 1320 МРП, то есть четыре с половиной миллиона тенге. Кроме того, исключается и требование подтверждения постоянного места жительства. Теперь будет достаточно письменного обязательства Католической Церкви.

Сегодня мажилисмены ратифицировали Допсоглашение между Казахстаном и Святым Престолом о взаимоотношениях. По их словам, это будет способствовать укреплению межконфессионального согласия и повышению авторитета страны на международном уровне. Отметим, документ был подписан в прошлом году в ходе визита Папы Римского Франциска в Казахстан.