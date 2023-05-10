Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах

Электросамокат официально признают транспортным средством в Казахстане. Депутаты Мажилиса проголосовали за поправки в закон по вопросам организации дорожного движения. Нормы вводятся для обеспечения безопасности, в первую очередь, пешеходов. Теперь водители электросамокатов могут двигаться по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную - в один ряд. Но в этом случае водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории. Кроме того, электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. А на пешеходных переходах и перекрестках водители должны спешиваться. Депутат также разъяснила предлагаемый ими порядок использования электросамокатов.

Екатерина Смышляева, Депутат Мажилиса Парламента РК:

- Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 км в час. Такой подход является компромиссным решением для обладателей нового вида транспорта и пешеходов. Ограничение скорости на тротуаре обезопасит пешеходов. Несмотря на то, что администрировать ограничение будет достаточно сложно, такая скорость примерно равна скорости пешеходного потока и определяется визуально.