С какими странами ведет переговоры Казахстан о введении взаимного безвизового режима?

Казахстан ведет переговоры с 26-ью странами о введении взаимного безвизового режима. В их числе - Австрия, Сан-Марино, Бахрейн и еще 23 государства. Такая мера позволит раскрыть туристический потенциал республики за счет увеличения потока зарубежных путешественников. Также в Правительстве рассматриваются вопросы расширения перечня государств, граждане которых могут оформить электронную визу в Казахстан и отмену требования о приглашении. Кроме этого, обсуждается вопрос упрощенной выдачи виз для резидентов ОАЭ. Напомним, ранее стало известно о том, что Правительства Казахстана и Китая планируют взаимно освободить граждан от визовых требований.