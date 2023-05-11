Депутаты Сената Парламента РК одобрили Закон по защите авторских прав на пространстве СНГ
Сегодня Депутаты Сената Парламента Казахстана одобрили Закон по защите авторских прав на пространстве СНГ. Соглашение предусматривает обмен информацией для противодействия незаконному использованию чужой интеллектуальной собственности. И главное - документ позволяет урегулировать вопросы авторского права, в том числе и на интернет-ресурсах.
Отметим, в прошлом году соглашение было подписано восемью странами СНГ. Сегодня внутригосударственные церемонии провели Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Узбекистан. Закон, по словам сенаторов, не только создаст механизмы противодействия нарушениям авторского права, но и расширит торгово-экономические и культурные связи между государствами СНГ.
Амангельды Толамисов, Депутат Сената Парламента РК:
- Руководствуясь законодательством нашей страны, при обеспечении реализации соглашения необходимо обмениваться информацией в сфере противодействия незаконному использованию объектов авторского права и смежных прав между уполномоченными компетентными органами; обеспечивать на постоянной основе обмен учебной, методической и специальной литературой, а также результатами научных исследований по данной тематике; проводить семинары и конференции.