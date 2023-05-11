Казахстан получил награду на туристской выставке в ОАЭ

Лучшая трендовая дестинация для туристов из Ближнего Востока. Награду в этой категории завоевал Казахстан на крупнейшей выставке, которая прошла в Дубае. Напомним, в четырехдневном мероприятии Arabian Travel Market приняли участие 2 тысячи компаний из более чем 150 государств мира. Туристические возможности нашей страны представили 13 турфирм, 5 отелей, крупнейший авиаперевозчик республики, управления туризма Шымкента и области Жетысу.

В ходе выставки отечественные компании заключили несколько договоров с иностранными партнерами и провели ряд двусторонних встреч с международными туркомпаниями. Как отмечают в нацкомпании «Казах туризм», в целом сейчас активно ведется работа над привлечением гостей из арабских эмиратов. Так, для граждан этой страны установлен безвизовый режим до 30 дней, а с этого года значительно увеличено и число прямых рейсов, связывающих Астану и Алматы с Дубай и Абу-Даби.

Шырын Мусина, Директор Департамента продвижения «Kazakh Tourism»:

- Участие в этой выставке позволило казахстанским туркомпаниям заключить договора и укрепить уже существующие партнерские отношения с международными туркомпаниями, ориентированными отправкой туристов в Казахстан. Казахстанский стенд привлек внимание представителей зарубежных медиа Ближнего Востока, Индии, а также Китая. Все участники стенда, которые представляли все эти 4 дня, остались очень довольными. Эти все 4 дня были очень активными.