Численность занятого населения в Казахстане достигла почти 9 миллионов

Почти 9 миллионов достигла численность занятого населения в Казахстане. Данные за 2022 год приводит финпром кз. Согласно информации портала, за год занятых стало больше на 1,7%. Если количество работающих в городской местности выросло, то в сельской – наоборот уменьшилось. 94 с половиной % имеют одно место работы, оставшиеся имеют дополнительные подработки и личное подворье. Больше всего занятых в Алматы.

В ТОП-3 регионов также вошли Туркестанская и Алматинская области. Меньше всего трудящихся в Улытауском, Северо-Казахстанском и Абайском регионах. Что касается сфер занятости, то больше всего казахстанцев работают в оптовой и розничной торговле, а также авторемонте. Кроме того, в тройку ключевых для занятого населения отраслей вошли образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство. А вот среди непопулярных сфер деятельности оказались водоснабжение, сектор искусства, развлечений и отдыха, а также электроснабжение.