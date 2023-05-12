Названы ТОП-5 самых популярных видов нацспорта в Казахстане

ТОП-5 самых популярных видов нацспорта назвали в Казахстане. Итоги анализа озвучили в профильном Министерстве. Итак, на пятом месте расположилась Байга - самый распространенный конный спорт среди населения. Официально, его тонкости в стране постигают свыше 20 тысяч юных наездников. Четвертое место - у Асык Ату. Благодаря старейшей казахской игре ловкость, скорость и меткость в кружках развивают сейчас 77 тысяч наших граждан.

В середине списка расположился кокпар. В стране этой дисциплиной занимаются более 78 тысяч человек. Второе место – у казакша курес. Он самый многочисленный по количеству участников и болельщиков. На сегодняшний день по всей стране функционируют четыре с половиной тысяч кружков, где занимаются 160 тысяч казахстанцев. И, наконец, 1 место. Лидером среди национальных видов спорта в Казахстане стал ТОГЫЗКУМАЛАК. Интеллектуальная игра покоряет казахстанцев без учета возраста, положения и гендера. В целом ей занимаются около 207 тысяч человек.