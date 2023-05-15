Профилактику религиозного экстремизма урегулируют в РК

Законодательно урегулировать профилактику религиозного экстремизма предложили сегодня депутаты Нижней палаты Парламента Казахстана. В настоящее время такой компетенцией по предотвращению терроризма наделены местные исполнительные органы. Парламентарии же дополнили норму по обязательному контролю этой работы антитеррористическим центром.

Айгуль Куспан, Депутат Мажилиса Парламента РК:

– На наш взгляд, не следует забывать о профилактике религиозного экстремизма и терроризма, а также об информационных профилактических мерах. В связи с этим в рамках антитеррористической комиссии местные исполнительные органы должны быть наделены полномочиями по предупреждению религиозного экстремизма. Мы считаем, что антитеррористический центр должен координировать эту деятельность.

Такая норма вводится законопроектом по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных госорганах. Отражены в документе и другие немаловажные моменты. В частности, отнесение к стратегическим объектам Организаций оборонно-промышленного комплекса. Поправки также направлены на недопущение коррупционных рисков при приобретении товаров и услуг для нужд обороны и безопасности.

Айгуль Куспан, Депутат Мажилиса Парламента РК:

- Предлагается проводить процедуры по выбору исполнителя государственно-оборонного заказа на конкурсной основе и открыто. Законопроектом также предусмотрены нормы, оставляющие контроль государства за предприятиями оборонно-промышленного комплекса даже после их приватизации.

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.