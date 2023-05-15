Казахстан поднялся на третью строчку по количеству медалей на чемпионатах мира по боксу

Казахстан впервые в истории по количеству медалей на чемпионатах мира по боксу поднялся на третью строчку. На это повлияли итоги XXII первенства, прошедшего в столице Узбекистана - Ташкенте, сообщили в дирекции развития спорта. Напомним, из пяти финалов отечественные боксеры выиграли четыре. Казахстанцы Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай завоевали «золото».

Серебряным призером стал Дулат Бекбауов. В медальном зачете наша сборная заняла второе место. Отметим, Казахстан как независимая страна выступает на чемпионатах мира с 1993 года. На 16 первенствах планеты отечественные спортсмены выиграли 18 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовых наград. Благодаря такому результату, республика обогнала США и поднялась на третью строчку. На первом же месте в списке - Куба, на втором – Россия.