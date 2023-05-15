Износ инфраструктуры ЖКХ снизят на 20% в Казахстане

Вопросы модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства обсуждены на заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы Главы государства. Так, к концу мая планируется представить отчет с планом мероприятий по капитальному ремонту теплоэлектростанций республики. Отметим, технический аудит 56 объектов был проведен Всемирным банком и международной компанией KPMG. По его итогам, был составлен рейтинг техсостояния ТЭЦ.

В целом для модернизации и капитального ремонта всей системы жизнеобеспечения страны реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции». Благодаря ей, износ сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в Казахстане планируется снизить на 20%. Для этого требуется отремонтировать более 145 тыс. км коммуникаций. Уже в этом году предусматривается поэтапное изменение тарифов на услуги ЖКХ и ремонт свыше 5 тыс. км инженерных сетей. Глава Кабмина Алихан Смаилов поручил организовать оперативное внесение заявок коммунальных предприятий на корректировку тарифа и до конца июня завершить обследование тепловых сетей для их ремонта.