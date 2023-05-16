Казахстанские миротворцы завершили миссию в Ливане

Очередная группа казахстанских миротворцев завершила миссию в Ливане. Напомним, отечественные военнослужащие были в составе миротворческого контингента Вооруженных сил Индии и дислоцировались в секторе «Восток». По информации минобороны страны, в рамках мандата ООН они осуществляли пешее и мобильное патрулирование, занимались организацией работы блокпостов, выполняли и другие задачи.

Отметим, в составе индийского миротворческого контингента в общей сложности более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в выполнении миссии в Ливане.