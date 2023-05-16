Казахстан получил награду на международной туристской выставке в Южной Корее

Лучшее мероприятие. Награду в этой номинации на международной туристской выставке в Южной Корее получил Казахстан. Мероприятие, прошедшее в Сеуле, собрало 800 туркомпаний из 70 стран мира. Стенд Казахстана был представлен акиматом Алматинской области. Помимо деловой программы, для привлечения внимания, по словам отечественных организаторов, были приглашены актеры и музыканты, гостям были предложены национальные угощения.

Айбар Теменов, начальник Управления туризма Алматинской области:

- По нашим подсчетам, казахстанский стенд посетили порядка 40-50 тысяч человек. Блюда национальной кухни, будь то баурсаки, курт, казы пришлись по вкусу посетителям выставки. Остались они довольны и концертной программой наших музыкантов. Им понравились казахские национальные инструменты, древние ремесла. Мы должны и дальше продолжать работу в этом направлении. Намерены участвовать в таких мероприятиях для повышения имиджа. Потому что мы видим результат нашей работы. Хочу сказать, что мы в начале июня ждем гостей из Южной Кореи – это туроператоры. Ознакомительные поездки из страны Утренней свежести будут также в июле и августе.

Стоит отметить, что в прошлом году в Казахстане побывало 16 тысяч туристов из Южной Кореи. Путешественники знакомились не только с природой, историей, культурой, но и в целом - национальным колоритом нашей страны.