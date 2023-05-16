Яблоня Сиверса становится брендом Казахстана - эксперты

Превратить фестиваль «Цветение яблони Сиверса» в международный намерено руководство Жонгар-Алатауского национального природного парка. Половина всего фонда этих реликтовых деревьев в Казахстане сконцентрирована именно в этом заповеднике. Насладиться незабываемым и красочным цветением прародительницы всех яблок на земле приезжают гости со всего Казахстана и из-за рубежа.

В этом году мероприятие посетили более двух тысяч человек. Путешественникам предлагают не только посмотреть на распустившиеся цветы, но и воспользоваться специально организованными турмаршрутами. По словам организаторов, плодовое дерево уже становится национальным брендом Казахстана по аналогии с японской сакурой.

Марат Кабиев, Генеральный директор ГНПП «Жонгар-Алатау»:

- На сегодняшний день в парке функционируют 11 турмаршрутов и 2 экологические тропы, среди которых, конечно, особое место занимает турмаршрут именно по местам произрастания именно дикоплодовых насаждений яблони Сиверса. Он так и называется научно-позновательный тур. И этот маршрут уже открывается (с мая месяца по октябрь работает). Что можно посмотреть на этом маршруте? В мае месяце можно посмотреть именно как они цветут. По моему мнению, яблоня Сиверса цветет не хуже Сакуры, которая произрастет в Японии.