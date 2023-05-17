К. Токаев прибыл с государственным визитом в КНР

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай. В аэропорту Сианя состоялась торжественная церемония встречи Президента Казахстана. Отметим, в рамках визита запланирована насыщенная программа. Так, Глава государства проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

Также Президент примет участие в саммите «Центральная Азия – Китай». Во время визита Главы государства откроется Генконсульство нашей страны в Сиане и будет запущено строительство казахстанского логистического центра в сухом порту.