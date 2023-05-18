Книгу о государственности Казахстана презентовали в Сенате. Труд отечественного учёного Мухит-Ардагера Сыдыкназарова включает в себя 130 старинных европейских и американских карт с 1562 по 1879 годы и наглядно иллюстрирует ключевые этапы развития казахского государства. По словам автора, на протяжении веков Казахское ханство устанавливало торговые, культурные и дипломатические связи с Европой и зарекомендовало себя как надёжный и предсказуемый партнер.

Отметим, научную работу Мухит-Ардагер Сыдыкназаров проводил в сотрудничестве с авторитетными мировыми научными и университетскими центрами и библиотеками. Депутаты поблагодарили ученого за такое масштабное исследование. По их словам, издание представляет особую историческую ценность, открывая общественности новые грани казахстанской международной политики.