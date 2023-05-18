Порядок присвоения статуса «кандас» изменят в Казахстане

В Казахстане изменят порядок присвоения статуса «кандас». По информации минтруда и соцзащиты населения, заявки от этнических казахов, проживающих за рубежом, начнут принимать по принципу «одного окна» через посольства республики. Новый механизм в пилотном режиме реализуется в ряде государств визового режима - Туркменистане, Монголии, Китае, Иране, Афганистане. На сегодня уже принято свыше 770 заявлений. Позже заявки будут принимать и в странах с безвизовым режимом. Новый порядок позволит этническим казахам, не въезжая на историческую родину, решать вопросы посещения республики, устройства на работу, получения жилья и статуса кандаса.

Госуслуги можно получить через портал Enbek.kz. Напомним, ряд инициатив по развитию и поддержке этнической миграции были введены в рамках Социального кодекса и новой Концепции миграционной политики. Так, появится карта «Ата жолы». Она даст возможность казахам-гражданам других стран, профессионалам высокого уровня или успешным бизнесменам въезжать в страну по упрощенному режиму.