В Казахстане растет численность населения

Численность населения Казахстана растет. Данные о демографической ситуации за 3 месяца 2023 года представили в Бюро национальной статистики. Так, в стране на сегодня проживают 19 832 737 человек. Из них свыше 12 миллионов – в городах, 7 с половиной миллионов – в селах. На рост числа населения в республике, по оценкам аналитиков, в первую очередь, повлияла рождаемость. Только в первом квартале на свет появились свыше 93 тысяч детей. Больше всего малышей родилось в Мангистауской, Туркестанской областях и Шымкенте.