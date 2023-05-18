Казахстан увеличит приток иностранных туристов в 2,5 раза к 2025 году

Казахстан к 2025 году планирует увеличить приток иностранных туристов сразу в 2,5 раза. Достичь цели поможет развитие цифровых турпродуктов и внедрение новых диджитал-решений, уверены эксперты, например, в работе гидов. Каждому из них в Казахстане намерены присвоить QR-код. Это позволит выявить нелегальных экскурсоводов, а туристы смогут напрямую оставлять свои отзывы о работе отечественных специалистов. К слову, в полной мере такие современные цифровые технологии при приеме и обслуживании гостей уже используют в Туркестанской области. В регионе запущен ряд проектов виртуальной реальности. Например, 3Д-книга, оживить которую можно с помощью камеры мобильного устройства и специального приложения. Гид на четырёх языках - казахском, английском, русском и турецком рассказывает туристам о самых популярных достопримечательностях края.

Ерасыл Толебаев, руководитель отдела продвижения туризма Open Turkistan:

- Как вы видели 3Д-книги, сейчас мы запускаем проект VR-очков, чтобы наши гости даже за рубежом могли погрузиться в Туркестан, могли посмотреть, узнать культуру. Мы хотим создать цифровые площадки, цифровые платформы, чтобы наши гости находясь не в Туркестане, в Алматы, за рубежом, чтобы они уже могли там получить информацию визуальную, информационную, также с онлайн-гидом все узнать и приехать потом в Туркестан и воочию все увидеть.

По данным экспертов, туротрасль в Казахстане не просто вернулась к допандемийным показателям, но и бьет рекорды. По итогам прошлого года, количество только внутренних туристов превысило 8 с половиной миллионов человек. А отечественные гостиницы, хостелы, базы отдыха заработали более 183-ех миллиардов тенге, что на 70% больше предыдущего года.

Татьяна Ходоровская, менеджер Казахстанской туристской Ассоциации:

- Туризм встает на ноги, постепенно увеличивается загрузка. Если раньше было мало гостей, то сейчас многие предприятия говорят, что у них нет мест. Это хорошо для нас, в принципе тенденция положительная по развитию туризма. Очень много туристских мест, которые можно посмотреть в Казахстане, нужно просто это изучать, и мы можем помочь.