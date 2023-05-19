Международная группа экспертов по охране животных посетит Казахстан

20 мая в Казахстане ожидают международную группу экспертов по охране животных. Они помогут отечественным специалистам принять решение по биологическому обоснованию управления популяции сайгаков. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов страны.

Напомним, в республике наблюдается рост численности этих парнокопытных животных. Сейчас их - свыше 2 миллионов особей. В ведомстве напомнили, что в этом году создан республиканский штаб, проводятся встречи с агрономами, а инспекторы патрулируют территории. Кроме того, чтобы сайгаки не портили посевы, ставятся отпугивающие средства.