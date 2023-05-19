Свыше 47 тысяч человек посетили Нацмузей РК в рамках акции «Ночь в музее»

«Ночь в музее» привлекла в Национальный музей Казахстана рекордное число гостей – больше 47 тысяч человек. Чтобы познакомиться с уникальными экспонатами и артефактами, у входа в здание выстроились очереди. Однако, как заверили организаторы, несмотря на это, атмосфера сохранилась дружелюбной и праздничной. Для гостей здесь подготовили концертную и развлекательную программы. Организовали игры, квесты, а также лекции и мастер-классы. Вместе с этим удивили посетителей театрализованные экскурсии, ярмарка ремесленников, выставки книг и авторских кукол. А вместо сотрудников музея в этот день гостей встречали известные историки и знаменитости. Отметим, специальная акция проходит в столице ежегодно 18 мая в рамках празднования Международного дня музеев.