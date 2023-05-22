Казахстанцев обеспечат питьевой водой к 2025 году

Обеспечить цифровизацию водной отрасли и усилить темпы работы по обеспечению населенных пунктов водоснабжением. Такие поручения в ходе заседания Координационного штаба озвучил глава кабмина Алихан Смаилов. Он отметил, что автоматизация производственных процессов водоснабжения обеспечит более рациональное потребление воды. Вместе с тем это снизит ее потери, аварийность сетей и сооружений, а также сократит затраты. В целом, по поручению Главы государства казахстанцы будут полностью обеспечены чистой питьевой водой к 2025 году. Об этом напомнил глава Мининдустрии Марат Карабаев.

Он доложил, что уровень доступа к услугам водоснабжения сегодня в городах составляет почти 98 с половиной %, в селах – 94 с половиной %. При этом наименьший охват наблюдается в городах Абайской, Акмолинской и Жамбылской областей, а также в селах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

В целом в этом году на реализацию 402 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения из бюджета выделено 280 млрд тенге.