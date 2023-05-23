Фестиваль «Кымыз Fest» впервые прошел в Турции

Традиционному казахскому напитку кымыз впервые посвятили мероприятие в Турции. В Анкаре в рамках одноименного фестиваля гостям продемонстрировали все нюансы приготовления кисломолочного напитка номадов. Рассказали организаторы и о его полезных для здоровья свойствах и, в целом, о национальной казахской кухне, традициях и обычаях.

Особый интерес у посетителей вызвали и представленные ковры, сотканные в национальной технике. Кроме того, для гостей «Кымыз феста» подготовили и музыкальное сопровождение. Симбиоз звучания национальных инструментов и современной аранжировки мелодий произвели на участников неизгладимое впечатление. Между тем, в ТЮРКСОЙ и минкультуры республики отметили, что подобные мероприятия в Турции будут проводиться регулярно.