Silk Way TV расширяет вещание в Азербайджане

Казахстанская телепродукция вышла на азербайджанский медиарынок. Международный канал Silk Way TV Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан расширил свое вещание. Он вошёл в пакет каналов 14 операторов азербайджанского кабельного телевидения. Для зрителей, как и раньше, в многоканальном формате на казахском, русском, английском, кыргызском и узбекском языках представлен уникальный контент. Это новости, авторские программы, документальные и художественные проекты.

Отметим, стороны договорились о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций и медиапроизводства в рамках официального визита президента Азербайджана в нашу страну. Главы государств тогда особо подчеркнули, что СМИ двух республик отводится особая роль в укреплении связей между братскими народами. Отметим, телеканал Silk Way TV вещает в более чем 118 странах мира.