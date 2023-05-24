Научный институт по изучению Каспия откроют в Казахстане

В Казахстане откроют научный институт по изучению Каспия. Его головной офис разместится в Актау, а филиал - в Атырау. Работа учреждения будет включать несколько направлений. Однако основная задача института - изучение проблем Каспийского моря. Отдельная группа ученых будет работать над выявлением причин массовой гибели тюлененей и рыб, а также над сохранением их популяции и в целом - экологического равновесия. Другая – будет тщательно изучать ихтиофауну водоёма.

По данным акимата Атырауской области, научный институт будет активно сотрудничать с коллегами из прикаспийских государств. Отметим, по последним оценкам экспертов, за последнее десятилетие уровень Каспийского моря снизился почти на 29 метров. Сохранение такой тенденции, говорят исследователи, приведет к ряду негативных экологических последствий.