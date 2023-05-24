В Астане открылась арт-выставка австрийского посла

«Золотой ключ от жизни». В Астане открылась уникальная арт-выставка главы австрийской дипломатической миссии Вилли Кемпеля. Посол уделяет особое внимание развитию культурных и духовных связей с нашей страной. О своей жизни здесь и в других государствах, где приходилось работать, особенностях восприятия традиций народов, дипломат рассказывает сквозь призму искусства. В экспозиции представлены 120 работ, созданных автором за последние 15 лет. Большая часть картин была написана в Казахстане. Другие работы появились, когда Вилли Кемпель находился в Конго, Швейцарии, Бельгии, Катаре и Израиле. В числе любимых видов декоративно-прикладного искусства, признается художник, остается – резьба по дереву. Также посол черпает вдохновение и в поэзии.

Вилли Кемпель, Посол Австрии в Казахстане

- Работа над деревянным панно, которое позади меня, была выполнена в Катаре в сотрудничестве с тунисским художником. Из-за пандемии не было возможности ранее ее представить. Поэтому презентация картины состоялась здесь - в Астане. SIM-карты вот эти вырезаны из дерева. Здесь я пытался отобразить, что мир захвачен различными видами мобильной связи. Это имеет как положительные, так и отрицательные последствия. При этом связь не только сближает людей, но и является средством погружения человечества во Всемирную паутину мир интернета. Мое видение в том, что это действительно проблема человечества. Главный посыл – найти свой золотой ключ от жизни.